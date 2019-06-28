بدء منع دخول المقيمين والمركبات إلى العاصمة المقدسة اليوم

تبدأ إمارة منطقة مكة، اليوم الجمعة، منع دخول المقيمين والمركبات إلى العاصمة المقدسة، وذلك حتى نهاية موسم الحج «العاشر من ذي الحجة المقبل».

ونشرت الإمارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن منع دخول العاصمة المقدسة يستثنى منه، «المُصرح لهم بالعمل في المشاعر المقدسة خلال فترة الحج صادر من الجهة المختصة، والحاصلين على تصريح حج، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة».

وجددت الإمارة التذكير بأن منع الدخول، يأتي بموجب التعليمات المنظمة للحج فإنه لا يسمح للمقيمين ومركباتهم بالدخول إلى العاصمة المقدسة عدا من تتوافر لديهم الوثائق المشار إليها.

وبموجب التعليمات يمنع دخول المقيمين الراغبين في زيارة مكة المكرمة بواسطة قطار الحرمين خلال فترة الحج، وذلك من يوم 25 شوال الجاري وحتى العاشر من ذي الحجة المقبل.

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وكان نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان وقف، أمس الأربعاء، ميدانيًّا على مراحل العمل في الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، والتي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالبدء فيها منتصف شوال الحالي.

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال الزيارة إلى شرح عما وصلت إليه أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، والتي بلغت نسبة الإنجاز فيها 52%، فيما سيتم الانتهاء منها في الخامس من ذي القعدة العام الحالي.

كما اطلع نائب أمير مكة المكرمة خلال الزيارة الميدانية على أعمال صيانة الكعبة التي شملت تغيير رخام السطح وصيانة ومعالجة العناصر الخشبية الداخلية، إضافة إلى صيانة الأبواب والتي تتم باستخدام أحدث التقنيات، ووفق أفضل المواصفات العالمية.