الزعاق: بدء موسم الجوزاء الشهير بـ«رياح صباخ اللون»

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الجمعة، انتهاء موسم التويبع، وبدء موسم الجوزاء غدًا السبت.

وقال الزعاق -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن اليوم الجمعة هو آخر التويبع، وإن غدًا السبت هو أول موسم الجوزاء، مضيفًا: «موسم الجوزاء نجمان: الأول- آخر مربعانية القيظ، والثاني- أول جمرة القيظ».

وأضاف أنه في موسم الجوزاء تشتد هبوب السموم المسماة «رياح صباخ اللون» (يطيح اللون ببلح النخيل)، وعدد أيامها 26 يومًا، مشيرًا إلى أنه من نجوم شدة الصيف الثلاثة؛ هي: الجوزاء والمرزم والكليبين.

من جهة أخرى، أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني -عبر حسابه بموقع تويتر- أن المملكة ودول الخليج العربي تحت صفيح ساخن.

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وأضاف الحصيني أن جنوب العراق سجَّل درجة حرارة عظمى 50 مئوية؛ وذلك عصر الخميس، فيما سجَّلت النعيرية في المنطقة الشرقية 49 درجة مئوية، والمدينة المنورة 47 مئوية، والرياض 45 مئوية، وبريدة 45 درجة مئوية.

وتابع الباحث في الطقس أن المصايف تنعم بأجواء معتدلة؛ حيث سجَّلت الباحة 32 درجة مئوية، وأبها 31 مئوية، والداير بني مالك بجازان 34 مئوية.

وتوقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة- استمرار الطقس من حار إلى شديد الحرارة مصحوب برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض، والقصيم، والحدود الشمالية، وعلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضافت هيئة الأرصاد أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة.

