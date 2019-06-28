ولي العهد يصل مقر انعقاد قمة العشرين

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية. ويترأس ولي العهد وفد المملكة المشارك في قمة العشرين. وكان سمو ولي العهد قد غادر كوريا الجنوبية في وقتٍ سابق من اليوم، عقب زيارة لها استجابةً للدعوة المقدمة إلى سموه من الرئيس مون جاي إن، وكان في وداع سموه بمطار القاعدة الجوية في العاصمة سيول، وزير الدفاع بجمهورية كوريا جونج كيونج دو، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض المباركي، والملحق العسكري السعودي لدى كوريا العميد خالد الطخيس، وأعضاء السفارة.

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