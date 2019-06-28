مبادرة «طريق مكة» تناقش النموذج التشغيلي لخدمة 225 ألف حاج بمطارات 5 دول

عقدت ورشة عمل، مساء أمس الخميس في جدة؛ لمناقشة النموذج التشغيلي لخدمة 225 ألف حاج بمطارات خمس دول، من خلال مبادرة «طريق مكة»، إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وأقامت اللجنة الإشرافية لمبادرة «طريق مكة»، والتي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنفيذها، الورشة برئاسة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى.

واستعرضت الورشة الأنموذج التشغيلي للمبادرة التي يتم تنفيذها خلال موسم حج هذا العام 1440هـ لخدمة أكثر من 225 ألف حاج في مطارات: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش وتونس، والوقوف على جاهزية تنفيذ الإجراءات المكملة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وتهدف المبادرة للارتقاء بخدمات الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج وذلك من خلال إنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة في مطارات الدول التي يغادر منها الحجاج بالدول التي انضمت للمبادرة الأمر الذي سيمكن الحجاج المستفيدين من تجاوز تلك الإجراءات عند وصولهم إلى المملكة، ويتيح لهم الانتقال مباشرة إلى الحافلات التي تكون بانتظارهم لنقلهم إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تتولى الجهات الخدمية استلام أمتعة الحجاج المستفيدين من المبادرة، ونقلها إليهم في الدور السكنية.