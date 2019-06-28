نشرت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، اليوم الجمعة، لقطات من جهود البحث عن المفقود حزام المري الذي فُقد بعد هجرة الخن باتجاه مدينة يبرين بمنطقة الأحساء.
وكانت «غوث» قد تلقت طلبًا، أمس الخميس، من «شرطة الأحساء» للمشاركة في البحث عن المفقود المري؛ حيث انطلقت فرق الجمعية بالمنطقة تضم أربع طائرات شراعية، و30 سيارة، و40 باحثًا.
في شأن آخر، أعلنت جمعية غوث أنها تلقَّت بلاغًا عن سيارة عالقة في سبخة بالصواري بالمنطقة الشرقية؛ حيث انطلقت الفرق وتمكنت من إخراجها على الفور.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. 4 طائرات و30 سيارة تبحث عن «مفقود الأحساء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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