السعودية اليوم / مهرجان "صيف نجران ٤٠" يشهد إقبالاً من الزوار والأهالي



نجران 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس

شهد مهرجان "صيف نجران ٤٠"، المقام بمنتزه أبا الرشاش، بمدينة نجران إقبالاً كبيراً من أهالي وزوار منطقة نجران خلال الأسبوع الأول والثاني من انطلاقته.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، علي بن حسن آل سالم، أن المهرجان يستقبل زواره بالعديد من الفعاليات المتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وقد شهد إقبالاً مميزاً من الأهالي والزوار، وبيّن أن المهرجان يضم حزمة من الفعاليات والبرامج والأنشطة والمسابقات الثقافية والرياضية والتراثية وعروض مسرح الطفل والأسرة، التي أسهمت في جذب الزوار للمهرجان وترفيههم خلال إجازة الصيف.

ويفتح المهرجان أبوابه لاستقبال الزوار من الساعة الـ ٤ مساءً حتى منتصف الليل، طيلة فترة المهرجان التي تستمر أكثر من شهرين.

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10:45ت م

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