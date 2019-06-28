بدء منع دخول المقيمين والمركبات للعاصمة المقدسة

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

منعت إمارة منطقة مكة المكرمة اعتباراً من اليوم الجمعة دخول المقيمين والمركبات إلى العاصمة المقدسة، وذلك حتى نهاية موسم الحج.

ونشرت الإمارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن منع دخول العاصمة المقدسة يستثنى منه، المُصرح لهم بالعمل في المشاعر المقدسة خلال فترة الحج صادر من الجهة المختصة، والحاصلين على تصريح حج، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

وجددت الإمارة التذكير بأن منع الدخول، يأتي بموجب التعليمات المنظمة للحج فإنه لا يسمح للمقيمين ومركباتهم بالدخول إلى العاصمة المقدسة عدا من تتوافر لديهم الوثائق المشار إليها.