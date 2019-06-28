شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات من وصول محمد بن سلمان إلى مقر قمة العشرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أوساكا) فيما انطلقت قمة دول الـ20 بمشاركة 37 دولة ومنظمة، الجمعة، في مدينة أوساكا اليابانية، خطف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس وفد المملكة المشارك في القمة، الأنظار في هذا الاجتماع الدولي البارز. صور صور

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