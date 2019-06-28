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لقطات من وصول محمد بن سلمان إلى مقر قمة العشرين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أوساكا)

فيما انطلقت قمة دول الـ20 بمشاركة 37 دولة ومنظمة، الجمعة، في مدينة أوساكا اليابانية، خطف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس وفد المملكة المشارك في القمة، الأنظار في هذا الاجتماع الدولي البارز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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