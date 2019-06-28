، خريطة "ترتيب" وقوف زعماء العشرين في الصورة التذكارية.. هنا موقع ولي العهد ،

محمد بن مسعود - الدمام - تُعدّ وفق بروتوكول معين

قد يتبادر إلى ذهن البعض السؤال عن كيفية وقوف الزعماء في الصور التذكارية لقمة العشرين، خاصة مع وجود كم كبير من الدول والمنظمات الحاضرة، وكيف تم ترتيبهم بهذه الدقة لتخرج الصورة بعناية ودقة متناهية؟

هذه الخريطة قد تشرح لك كل شيء؛ إذ يطلع كل زعيم على مكانه الذي سوف يحتله لالتقاط الصورة التذكارية المعتادة قبل انطلاق جلسة القمة من خلال خريطة لأماكن الوقوف أعدّها القائمون على الحدث وفق بروتوكول معين، وحتى لا يحدث أي التباس أو خلل في ظهور الصورة بالبروتوكول المتبع.



وتظهر صورة الخريطة وجود شعار المملكة العربية السعودية في منتصف الصورة في صفها الأول إلى جانب اليابان والأرجنتين؛ وذلك لكونهم دول "الترويكا"، فقد انضمت السعودية للجنة الثلاثية "الترويكا" في مجموعة العشرين، التي ترأسها اليابان حاليًّا، بصفتها رئيس المجموعة لعام 2019، والأرجنتين بصفتها الرئيس السابق، والسعودية بصفتها الرئيس اللاحق للمجموعة في عام 2020. وتهدف اللجنة للتعاون بشأن استمرارية واتساق جدول الأعمال، والمواضيع التي تناقشها المجموعة. ثم تأتي بقية الدول وفقًا لترتيب معين متبع.