اجتماعي / الأحوال المدنية والتأهيل النفسي والمرور يشاركون في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالقصيم



بريدة 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس

شاركت أمس ، الأحوال المدنية في فعاليات اليوم العالمي لمكافحه المخدرات بمنطقة القصيم ، التي نظمتها إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة ، والتي تستمر حتى غداً ، حيث قدمت خدمات تجديد الهوية الوطنية والاستفسارات المتعلقة بها ، بمقر العثيم مول بمدينة بريدة .

كما شارك مركز التأهيل النفسي بالإجابة عن الاستشارات من الجمهور الخاصة بالعلاج من الإدمان ، وشارك المرور بالتعريف بأنظمة السلامة المرورية عبر مجسم تعليم القيادة .

كما قدم الجناح الخاص بمكافحة المخدرات الرسائل التوعويه المرئية والمكتوبة وعرض للمواد المخدرة والرد على الاستفسارات الخاصة بالتعاطي والإدمان ، بالإضافة إلى إقامة نقاط أمنيه بالشراكة مع القطاعات الأمنية المرور والدوريات الأمنية والقوة الخاصة لأمن الطرق ، كما وزعت العديد من النشرات التوعويه وباقات الورود للزوار .

// انتهى //

07:11ت م

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