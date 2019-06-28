الان تتابع تفاصيل الوظائف الموسمية في جامعة أم القرى والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:
أعلنت إدارة النشاط الكشفي بعمادة شؤون الطلاب بجامعة أم القرى عن حاجتها لعدد من طلاب الجامعة للمشاركة في برنامج الخدمة العامة لموسم حج هذا العام 1440هـ والذي تشرف عليه جمعية الكشافة العربية السعودية في الفترة من 1440/12/1هـ، إلى 1440/12/14هـ.
وعلى من لديه الرغبة في المشاركة مراجعة إدارة النشاط الكشفي بالعابدية بمبنى إدارة الأنشطة الطلابية بالعابدية – الدور الأول أو التسجيل عبر الرابط:
https://uq.sa/7bV1rO
علماً بأن آخر موعد للتسجيل هو 1440/11/14هـ .
ولمزيد من التفاصيل من خلال على الرابط التالي : https://uqu.edu.sa/App/News/55744
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