الان تتابع فتح باب التقديم لحملة الشهادة الثانوية للبنين والبنات بمعهد الإدارة العامة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

يفتح معهد الإدارة العامة نظام التسجيل الإلكتروني للتقديم على برامج المعهد الإعدادية لحملة الشهادة الثانوية للبنين والبنات يوم الأحد القادم 27 شوال القادم وسيكون التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد فقط: http://www.ipa.edu.sa .

ومن شروط القبول في برامج المعهد الإعدادية لحلمة الشهادة الثانوية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو غير سعودي من أم سعودية ، وأن يكون المتقدم / المتقدمة حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية – قسم العلوم الإدارية والاجتماعية –قسم العلوم الشرعية).

أو المعاهد العلمية بتقدير لا يقل عن جيد حسب شروط كل برنامج. ولا يقبل من هو حاصل على شهادة الثانوية الصناعية أو الزراعية أو معهد إعداد المراقبين أو معهد الخياطة أو المعاهد الصحية.

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وأن يكون المتقدم / المتقدمة من خريجي الثانوية العامة وأن لا يتجاوز عمر المتقدم عن (25 سنة) ومن مواليد عام (1415هـ فما فوق).

وأداء اختبار القدرات والاختبار التحصيلي الذي يجريهما المركز الوطني للقياس والتقويم وذلك لكافة البرامج الإعدادية الموجهة لحملة الثانوية العامة التي يقدمها المعهد على ان لا يتجاوز مدة الاختبار (5 سنوات).

وإذا كان المتقدم/المتقدمة (ممن سبق وأن التحق ببرامج اللغة الإنجليزية وتم استبعاده من المعهد) فأنه يشترط أن يكون قد أمضى سنة على الأقل من تاريخ استبعاده.

وإذا كان المتقدم/المتقدمة (ممن سبق وأن التحق ببرامج التخصص وتم استبعاده من المعهد) فأنه يشترط أن يكون قد أمضى سنة على الأقل من تاريخ استبعاده بسبب الغياب.