الان تتابع شاهد التفاصيل: 387 وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توفر 387 وظيفة شاغرة للرجال والنساء للأسبوع المقبل بالتعاون مع الشركات السعودية في القطاع الخاص. وبحسب التفاصيل فإن الشركات التي اعلنت عن الوظائف هي: شركة المجال للخدمات الامنية /ذكر شركة أكسيوم تليكوم/ ذكر شركة اسواق التميمي/ ذكر Advertisements فندق حياة ريجنسي/ أنثى شركة ساره القابضة/ أنثى مصنع مياه نجد/ ذكر شركة سنابل السلام/ أنثى شركة فواز الحكير / أنثى وسيتم التقديم من خلال على الرابط التالي:

http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php

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