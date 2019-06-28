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توسّط ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، قادة دول مجموعة العشرين في الصورة التذكارية قبيل انطلاق أعمال القمة في مدينة أوساكا اليابانية.
وظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني في منتصف قادة الدول؛ حيث التقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة. بعد ذلك توجّه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسة للقمة؛ حيث بدأت أعمال القمة.
شاهد.. محمد بن سلمان يتوسّط قادة دول مجموعة قمة العشرينحامد العلي الخليج 365 2019-06-28
توسّط ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، قادة دول مجموعة العشرين في الصورة التذكارية قبيل انطلاق أعمال القمة في مدينة أوساكا اليابانية.
وظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني في منتصف قادة الدول؛ حيث التقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة. بعد ذلك توجّه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسة للقمة؛ حيث بدأت أعمال القمة.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
06:39 AM
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
06:53 AM
ظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني
توسّط ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، قادة دول مجموعة العشرين في الصورة التذكارية قبيل انطلاق أعمال القمة في مدينة أوساكا اليابانية.
وظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني في منتصف قادة الدول؛ حيث التقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة. بعد ذلك توجّه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسة للقمة؛ حيث بدأت أعمال القمة.
، شاهد.. محمد بن سلمان يتوسّط قادة دول مجموعة قمة العشرين ،
المصدر : الخليج 365
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