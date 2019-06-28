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أكد الرئيس الأمريكي دولاند ترامب في كلمته الافتتاحية التي ألقاها في قمة العشرين المنعقدة في أوساكا اليابانية؛ أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل من أجل المستقبل.
وأضاف: "التدفق الحر للبيانات هو الأساس لنجاح الاقتصاد الرقمي".
وتابع: نسعى لمستقبل تستفيد فيه جميع شعوب العالم من الاقتصاد الرقمي.
وقال الرئيس الصيني: نسعى في هذه القمة لمقاربة تدفع بالبشرية خطواتٍ للأمام.
وبدوره قال رئيس وزراء اليابان: لدينا فرصة كبيرة في هذه القمة لتشجيع النمو الاقتصادي.
"ترامب" في افتتاح قمة العشرين أمريكا ملتزمة بالعمل من أجل المستقبل.صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-28
أكد الرئيس الأمريكي دولاند ترامب في كلمته الافتتاحية التي ألقاها في قمة العشرين المنعقدة في أوساكا اليابانية؛ أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل من أجل المستقبل.
وأضاف: "التدفق الحر للبيانات هو الأساس لنجاح الاقتصاد الرقمي".
وتابع: نسعى لمستقبل تستفيد فيه جميع شعوب العالم من الاقتصاد الرقمي.
وقال الرئيس الصيني: نسعى في هذه القمة لمقاربة تدفع بالبشرية خطواتٍ للأمام.
وبدوره قال رئيس وزراء اليابان: لدينا فرصة كبيرة في هذه القمة لتشجيع النمو الاقتصادي.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
06:35 AM
قال: نسعى لمستقبل تستفيد فيه جميع شعوب العالم من الاقتصاد الرقمي
أكد الرئيس الأمريكي دولاند ترامب في كلمته الافتتاحية التي ألقاها في قمة العشرين المنعقدة في أوساكا اليابانية؛ أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل من أجل المستقبل.
وأضاف: "التدفق الحر للبيانات هو الأساس لنجاح الاقتصاد الرقمي".
وتابع: نسعى لمستقبل تستفيد فيه جميع شعوب العالم من الاقتصاد الرقمي.
وقال الرئيس الصيني: نسعى في هذه القمة لمقاربة تدفع بالبشرية خطواتٍ للأمام.
وبدوره قال رئيس وزراء اليابان: لدينا فرصة كبيرة في هذه القمة لتشجيع النمو الاقتصادي.
، "ترامب" في افتتاح قمة العشرين أمريكا ملتزمة بالعمل من أجل المستقبل. ،
المصدر : الخليج 365
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