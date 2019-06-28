محمد بن مسعود - الدمام - أثناء التقاط الصورة التذكارية لقادة قمة العشرين تبادل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الحديث الجانبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل التقاط الصور التذكارية التي تجمع قادة قمة دول العشرين في قمة أوساكا اليابانية، وشوهد احتفاء الرئيس ترامب بالأمير محمد بن سلمان.

وظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني. شاهد .. ولي العهد في حديث ودي مع الرئيس الأمريكي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-28 تبادل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الحديث الجانبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل التقاط الصور التذكارية التي تجمع قادة قمة دول العشرين في قمة أوساكا اليابانية، وشوهد احتفاء الرئيس ترامب بالأمير محمد بن سلمان.

وظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني. 28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 Advertisements 06:22 AM اخر تعديل 28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 06:53 AM أثناء التقاط الصورة التذكارية لقادة قمة العشرين أثناء التقاط الصورة التذكارية لقادة قمة العشرين تبادل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الحديث الجانبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل التقاط الصور التذكارية التي تجمع قادة قمة دول العشرين في قمة أوساكا اليابانية، وشوهد احتفاء الرئيس ترامب بالأمير محمد بن سلمان.

وظهر ولي العهد يقف بجانب الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الياباني. ، شاهد .. ولي العهد في حديث ودي مع الرئيس الأمريكي ،

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