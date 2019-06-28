- 1/2
- 2/2
بدأت قبل قليل أعمالُ قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، ورَأَسَ وفد المملكة إلى القمة صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ حيث التقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة.
بعد ذلك توجّه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة؛ حيث بدأت أعمال القمة.
بدء أعمال قمة الـ20 في أوساكا اليابانية.. والقادة يلتقطون الصور التذكاريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-28
بدأت قبل قليل أعمالُ قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، ورَأَسَ وفد المملكة إلى القمة صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ حيث التقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة.
بعد ذلك توجّه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة؛ حيث بدأت أعمال القمة.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
05:42 AM
قادة وفود الدول المشاركة يتوجّهون للقاعة الرئيسية وولي العهد يزيّن وفد المملكة رئيسًا
بدأت قبل قليل أعمالُ قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، ورَأَسَ وفد المملكة إلى القمة صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ حيث التقطت الصور التذكارية لرؤساء وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة.
بعد ذلك توجّه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة؛ حيث بدأت أعمال القمة.
، بدء أعمال قمة الـ20 في أوساكا اليابانية.. والقادة يلتقطون الصور التذكارية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بدء أعمال قمة الـ20 في أوساكا اليابانية.. والقادة يلتقطون الصور التذكارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.