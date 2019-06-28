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وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية.
ويترأس الأمير "محمد" وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة العشرين.
وسوف تبحث القمة 8 مواضيع خلال انعقادها؛ ويأتي في المقدمة: الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.
فيديو .. ولي العهد يصل الى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-28
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية.
ويترأس الأمير "محمد" وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة العشرين.
وسوف تبحث القمة 8 مواضيع خلال انعقادها؛ ويأتي في المقدمة: الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
05:13 AM
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
06:07 AM
يترأس وفد المملكة
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية.
ويترأس الأمير "محمد" وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة العشرين.
وسوف تبحث القمة 8 مواضيع خلال انعقادها؛ ويأتي في المقدمة: الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.
، فيديو .. ولي العهد يصل الى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية ،
المصدر : الخليج 365
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