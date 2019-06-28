، "أوساكا" تتجهز لاستقبال قادة اقتصاد العالم في قمة العشرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - صمم المركز الإعلامي بطريقة فنية حاكت سحر الطبيعة اليابانية

أنهت مدينة أوسكا كافة استعداداتها لاستقبال قادة دول مجموعة العشرين التي تنطلق اليوم ويشارك فيها قادة أكبر عشرين دولة في العالم من حيث النمو الاقتصادي، ويرأس وفد المملكة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

حيث انتشرت في المدينة اللافتات الترحيبية بقادة الدول المشاركة، كما تم الانتهاء من تجهيز المركز الإعلامي الخاص بالصحفيين الذين سوف يواكبون تغطية فعالية القمة؛ حيث صُمم المركز بطريقة فنية سلطت الضوء على مناطق الجذب الطبيعي في اليابان لنقل سحر ما تتمتع به هذه المدينة من جمال.



وسوف تبحث القمة 8 مواضيع خلال انعقادها، ويأتي في المقدمة: الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.

وتناقش القمة إجراءات ملموسة لتعزيز إمكانات النمو، والتمويل المستدام لتعزيز التغطية الصحية الشاملة في البلدان النامية، بالإضافة إلى تعزيز شفافية الديون وضمان القدرة على تحملها في البلدان منخفضة الدخل.

وتسعى القمة نحو تشجيع الاستثمار في البنية التحتية للجودة، فضلاً عن التدابير التي تهدف لزيادة تعزيز أساس التنمية المستدامة وتعزيز المرونة المالية ضد الكوارث الطبيعية مثل تمويل مخاطر الكوارث.

أما في مجالات الضرائب والتمويل الدوليين فتتطرق القمة إلى مسائل ذات صلة بكيفية الاستجابة للتغيرات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن رقمنة الاقتصاد وعولمة الاقتصاد؛ من خلال الابتكار التكنولوجي.

كما يشير الموقع الرسمي للقمة إلى أنه انطلاقاً من أن دول المجموعة يمثلون 80 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي العالمي، فإن لديهم المسؤولية لحل التطورات الحالية التي تؤثر سلباً على التجارة الدولية.