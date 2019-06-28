السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة



الرياض 25 شوال 1440 هـ الموافق 28 يونيو 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- يستمر الطقس حار الى شديد الحرارة مصحوب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره الى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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06:16ت م

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