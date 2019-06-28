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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيناقش مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي عددًا من القضايا التجارية، على هامش قمة مجموعة العشرين الكبار في أوساكا غربي اليابان.
وقال ترامب: "سنتحدث عن أمور كثيرة، وعن الكثير من التجارة بالطبع.. أقدر حقيقة أنك ترسل العديد من شركات السيارات إلى ميشيغان وأوهايو وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية".
وأشار ترامب إلى أن الجانبين سيتطرقان خلال اللقاء إلى مسألة شراء المعدات العسكرية.
وتخوض واشنطن مع طوكيو محادثات تجارية معقدة، في سعي من إدارة ترامب إلى خفض العجز التجاري الأمريكي.
على هامش قمة العشرين .. "ترامب" يناقش مع رئيس الوزراء الياباني قضايا تجاريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-28
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيناقش مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي عددًا من القضايا التجارية، على هامش قمة مجموعة العشرين الكبار في أوساكا غربي اليابان.
وقال ترامب: "سنتحدث عن أمور كثيرة، وعن الكثير من التجارة بالطبع.. أقدر حقيقة أنك ترسل العديد من شركات السيارات إلى ميشيغان وأوهايو وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية".
وأشار ترامب إلى أن الجانبين سيتطرقان خلال اللقاء إلى مسألة شراء المعدات العسكرية.
وتخوض واشنطن مع طوكيو محادثات تجارية معقدة، في سعي من إدارة ترامب إلى خفض العجز التجاري الأمريكي.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
04:31 AM
من شركات السيارات إلى شراء المعدات العسكرية
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيناقش مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي عددًا من القضايا التجارية، على هامش قمة مجموعة العشرين الكبار في أوساكا غربي اليابان.
وقال ترامب: "سنتحدث عن أمور كثيرة، وعن الكثير من التجارة بالطبع.. أقدر حقيقة أنك ترسل العديد من شركات السيارات إلى ميشيغان وأوهايو وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية".
وأشار ترامب إلى أن الجانبين سيتطرقان خلال اللقاء إلى مسألة شراء المعدات العسكرية.
وتخوض واشنطن مع طوكيو محادثات تجارية معقدة، في سعي من إدارة ترامب إلى خفض العجز التجاري الأمريكي.
، على هامش قمة العشرين .. "ترامب" يناقش مع رئيس الوزراء الياباني قضايا تجارية ،
المصدر : الخليج 365
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