بالصور.. ضبط 6.5 طن لحوم فاسدة في مكة

أكَّدت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، ضبط 6 أطنان ونصف من اللحوم الفاسدة، ورصد عدد من المخالفات الصحية داخل بعض المطاعم.

وقالت أمانة العاصمة، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنَّه جرى إزالة 17 حاوية ملابس منتشرة بشكل مخالف خلال حملات رقابية شنَّتها فرقها على الأسواق. مؤكدةً اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الإجراءات والأنظمة.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت الأمانة: بلدية محافظة بحرة الفرعية، تضبط ٦ أطنان و500 كيلوجرام من اللحوم الفاسدة، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدةً أنَّه تمَّ اتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية .

Advertisements

في السياق ذاته، قالت الأمانة: إنَّ بلدية المعابدة الفرعية، تواصل «حملة الرقابة البلدية» على المطاعم، وترصد عددًا من المخالفات الصحية أبرزها : تدنِّي مستوى النظافة، وسوء في تحضير المواد الغذائية، مع سوء في حفظ المواد الغذائية، وأشارت الأمانة إلى أنَّه تمَّ اتخاذ اللازم، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

ولفتت الأمانة إلى أنَّ بلدية العزيزية الفرعية، أزالت ١٧ حاوية لجمع الملابس المستعملة، والمنتشرة بصورة عشوائية ومخالفة في عددٍ من المواقع ضمن نطاق البلدية بمكة المكرمة، كما واصلت بلدية الشوقية الفرعية، حملة الرقابة البلدية، على منشآت وثلاجات حفظ وتخزين المواد الغذائية.

وأكَّدت الأمانة أنَّ الحملات على بلدية الشوقية، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات أبرزها، تدنّي مستوى النظافة، وعدم تشغيل أجهزة القوارض، مع ضبط مخالفات في الاشتراطات الصحية للمبنى، مشيرةً إلى أنَّه تمَّ اتخاذ اللازم، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

