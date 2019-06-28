إعلان مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائف الخدمة المدنية

بيان أسماء المدعوين للمقابلة الشخصية ومواعيد المقابلات

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، أسماء المرشحين مبدئياً من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية، المعلنة في 18 رمضان الماضي، على موقع الوزارة الإلكتروني، ودعت الخدمة المدنية المرشحين مراجعة مقر الوزارة بمدينة الرياض حسب المواعيد المحددة والمرفقة في

وأكدت الوزارة أن الدعوة لإجراء المقابلة الشخصية لا تعني الترشيح النهائي وإنما لتحديد مدى ملائمة المرشحين لشغل الوظيفة، وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم مقر الوزارة الرئيسي بمدينة الرياض اصطحاب الوثائق التالية:

1. أصل الهوية الوطنية.

2. السيرة الذاتية

3. أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

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4. إرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة.

5. السجل الأكاديمي

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية إضافةً إلى السيرة الذاتية خلال فترة إجراء المقابلات الشخصية أو لم يحضر المرشح للموعد المحدد للمقابلة الشخصية والموضح في الملف المرفق سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.