تسببت الأخبار الأخيرة التي تداولتها المواقع الإخبارية، حول التبرعات الأخيرة في فرحة عارمة لدى المواطن السعودي والذي سارع إلى توجيه كل الشكر و العرفان إلى قيادات المملكة التي لم تقصر يوما في دعم كل ما يخص أمن واستقرار المواطن، حيث تبرع خادم الحرمين جلالة الملك سلمان بمبلغ يقدر بحوالي 10 مليون ريال سعودي إلى خدمة فرجت، ومعه تبرع آخر من سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمبلغ قيمته حوالي 5 مليون ريال، بينما بلغ تبرع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود وهو صاحب مبادرة فرجت والذي بادر بتدشينها وإطلاقها ضمن المبادرات التي تطلقها وزارة الداخلية للعمل على جذب المجتمع للمشاركة في حل المشاكل المالية ومد يد العون إلى من تم إيقافه بسبب قضايا مالية، حيث تبرع وزير الداخلية بمبلغ قيمته 2 مليون ريال سعودي.

كيف يمكن الإستفادة من خدمة فرجت ؟

من ناحية أخرى فقد تسبب أيضا خبر استفادة الموقوفين العسكريين من خدمة فرجت، فرحة كبيرة لدى أبناء الشعب السعودي، حيث يمكن الآن المشاركة في سداد ديون جميع الموقوفين العسكريين في جميع القطاعات العسكرية دون استثناء من خلال منصة ابشر، والتي يتم التبرعات من خلالها.

وللراغبين في الاستفادة بخدمة ” فرجت”، من أجل التبرع من خلال المنصة لسداد دين الموقوفين بسبب قضايا مالية، يمكن اتباع الخطوات الآتية :

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الدخول إلى منصة ابشر، وإدخال اسم المستخدم مع الرقم السري الذي سبق و تم التسجيل بهما على المنصة .

بعدها يتم دخول المواطن الى قائمة ” خدماتي” .

بعد فتح خدماتي يتم بعدها اختيار خدمة ” ابشر” ، والتي تعد السبيل الوحيد لاستخدام ” خدمة فرجت”، كما أكدت السجون من قبل

يمكن اختيار المتعثر الذي سوف يتم التبرع لحسابه، بعد تحديد المنطقة و اللجنة التابع لها، اضافة الى حالته الإجتماعية.

يتم سداد المبلغ المراد التبرع به، على رقم فاتورة السداد الخاصة بكل سجين، مع العلم بأنه لا يشترط وجود قيمة محددة للمشاركة في السداد، حيث يمكن التبرع بأي قيمة مالية من ” ريال واحد – 100 الف ريال”.

دوريا وعد خصم كل حالة سداد يتم القيام بها عن طريق خدمة ” فرجت”،يتم عرض المبلغ الذي ما زال مطلوبا من كل سجين، وفي حالة السجين الذي يتم سداد كامل المبلغ المستحق عنه فإنه يتم الإفراج عنه مباشرة.

وإليكم صورة تفصيلية توضح خطوات كيفية سداد ديون الموقوفين، من خلال منصة ابشر

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