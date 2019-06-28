شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بريطاني ينوه بجهود «سلمان للإغاثة» في دعم اليمنيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض أمس (الخميس)، نائب مدير قسم التطوير الدولي الجديد في اليمن بوزارة التنمية الدولية البريطانية إيفان باركس.

وبحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك لخدمة العملية الإغاثية والإنسانية والتنموية في البلدان المنكوبة في العالم.

وأبرز المهندس البيز مجمل أعمال وإنجازات المركز الإغاثية والإنسانية التي وصلت إلى 1011 مشروعا نفذت في 44 دولة أبرزها اليمن، تخطت قيمتها مبلغ ثلاثة مليارات و439 مليون دولار أمريكي.

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ونوّه إيفان باركس بالعمل الاحترافي والبرامج الإغاثية التي قدمها المركز للشعب اليمني ومساعدته للمحتاجين في مختلف دول العالم.

فيما وزع المركز أمس 1220 سلة غذائية، تزن 90 طنا و280 كيلوغراما، في قريتي كفر نوران وعين جارة بريف حلب، استفاد منها 7500 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري الشقيق.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 250 سلة غذائية، تزن 18 طنا و500 كيلوغرام، في قرية حلة التعفاف بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.