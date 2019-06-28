شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبعث برقية لمون جيه إن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سيئول)

بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية لفخامة الرئيس مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية إثر مغادرة سموه سيئول.

ونصت البرقية: «يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

لقد أكدت المباحثات التي أجريناها متانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في تعزيز التعاون بجميع المجالات في إطار الرؤية السعودية الكورية 2030، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، تحت قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وفخامتكم.

متمنياً لكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعبكم الصديق استمرار التقدم والرخاء».