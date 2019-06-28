شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل اليابان للمشاركة في قمة الـ20 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أوساكا)

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مدينة أوساكا اليابانية ليرأس وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة الـ20.

وكان في استقبال سموه بمطار كانساي الدولي، وزيرة الدولة اليابانية توشيكو آبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، والملحق العسكري السعودي لدى اليابان العقيد خالد الحواس، وعدد من أعضاء السفارة.

عقب ذلك توجه ولي العهد في موكب رسمي إلى المقر المعد لإقامته.