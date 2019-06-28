شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اليابانية لـ«الخليج 365»: علاقاتنا مع السعودية متقدمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)

أكد المستشار في الخارجية اليابانية السفير شغيرو إيندو لـ«الخليج 365» أن العلاقة التي تربط السعودية واليابان وثيقة، وحافظت على تطورها المستمر، مع سعي الجانبين إلى تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين، وبذل كل الجهود والسبل لتنميتها في المجالات كافة.

وذكر أن رؤية السعودية 2030 تلعب دوراً مهماً في تعزيز روابط الصداقة والتعاون «مما دفع بعلاقتنا الثنائية إلى مراحل متقدمة؛ بما سيعزز العلاقات، ويفيد كلا الشعبين».

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وقال: «الاقتصاد السعودي اليوم يسعى إلى أن يكون أكثر تنوعا؛ ما يقلل الاعتماد على النفط، ولهذا اليابان تعمل على تقديم مساهمة كبيرة لتحقيق هذه الرؤية وهو ما يضمن علاقة مفيدة ومثمرة».

وأضاف: «الرياض وطوكيو تتضافر جهودهما في الشراكة الإستراتيجية والبحث عن فرص وإمكانيات أعمال مستقبلية ضمن مبادرة الرؤية السعودية - اليابانية 2030».

وأفاد بأن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي سيرأس وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين في اليابان، ستعمل على تعزيز أواصر التعاون المشترك في المجالات كافة.