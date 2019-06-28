شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اليابانية لـ«الخليج 365»: علاقاتنا مع السعودية متقدمة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - جمال الدوبحي (كوالالمبور)أكد المستشار في الخارجية اليابانية السفير شغيرو إيندو لـ«الخليج 365» أن العلاقة التي تربط السعودية واليابان وثيقة، وحافظت على تطورها المستمر، مع سعي الجانبين إلى تعزيز التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين، وبذل كل الجهود والسبل لتنميتها في المجالات كافة.
وذكر أن رؤية السعودية 2030 تلعب دوراً مهماً في تعزيز روابط الصداقة والتعاون «مما دفع بعلاقتنا الثنائية إلى مراحل متقدمة؛ بما سيعزز العلاقات، ويفيد كلا الشعبين».
وقال: «الاقتصاد السعودي اليوم يسعى إلى أن يكون أكثر تنوعا؛ ما يقلل الاعتماد على النفط، ولهذا اليابان تعمل على تقديم مساهمة كبيرة لتحقيق هذه الرؤية وهو ما يضمن علاقة مفيدة ومثمرة».
وأضاف: «الرياض وطوكيو تتضافر جهودهما في الشراكة الإستراتيجية والبحث عن فرص وإمكانيات أعمال مستقبلية ضمن مبادرة الرؤية السعودية - اليابانية 2030».
وأفاد بأن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي سيرأس وفد المملكة في قمة قادة دول مجموعة العشرين في اليابان، ستعمل على تعزيز أواصر التعاون المشترك في المجالات كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية اليابانية لـ«الخليج 365»: علاقاتنا مع السعودية متقدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.