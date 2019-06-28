شكرا لقرائتكم خبر عن «السجون» تستبدل زيّها وشعارها وتفتتح مشاريع لإصلاح السجناء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود الهوية الجديدة للمديرية العامة للسجون، التي تضمنت تغيير الشعار الرسمي للسجون، والزي، والمركبات، وللمرة الأولى أُطلق نشيد خاص للمديرية، إضافة إلى تدشين عدد من المشاريع التطويرية والبرامج التأهيلية والإصلاحية في مقر سجون منطقة مكة المكرمة، التي شملت مركز إشراقة في الرياض المتخصص بإعادة تأهيل مدمني المخدرات من نزلاء السجون والإصلاحيات.

كما افتتح الوزير برنامج ثقة في كل من الرياض والباحة، في مبادرة تهدف إلى تهيئة المستفيد الذي تبقى من محكوميته سنة فأقل للاندماج في المجتمع وتعزيز الثقة بقدراته وإمكاناته قبل عودته للمجتمع، من خلال التهيئة قبل الإفراج عنه بـ6 أشهر، عبر برنامج نوعي في أجنحة مخصصة يتم تنفيذه بمساندة من القطاعين العام والخاص ضمن المسؤولية الاجتماعية اللذين يساهمان في تنفيذ مجمل برامجه وأنشطته الدينية والثقافية والاجتماعية والرياضية وغيرها.

كما شهد وزير الداخلية افتتاح دار الضيافة بسجن بريمان، التي ستقدم خدمات مميزة لضيوف المديرية العامة للسجون، إضافة للنزلاء وذويهم، إسهاماً في تعزيز الجانب الإصلاحي والإنساني من خلال ربط السجين بأسرته. وقال مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش إن الفندق تم استحداثه خلال هذا العام، ويهدف إلى تغيير بيئة السجن عبر إضافة برامج تأهيل وإصلاح حقيقية، لافتاً إلى أن طاقم الفندق يتكون من 13 موظفة و10 موظفين، تم تدريبهم وتأهيلهم عبر دورات تدريبية عدة في مجال الفندقة والسياحة.