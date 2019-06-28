شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى: «التقويم» سترفع جودة التعليم السعودي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)أكد رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد العيسى، أن الهيئة ستضع بصمتها في رفع جودة التعليم والتدريب بالمملكة.
ونوه خلال عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه العاشر، بجهود الأعضاء ودعمهم لأعمال المجلس ولمهمات الهيئة عموما، متطلعا لإنجازات تخدم المملكة وتحقق تطلعات القيادة المتمثلة في رؤية المملكة 2030.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة كان من بينها مشروع ميزانية الهيئة للعام المالي القادم 2020، وأخرى تنظيمية وإداريه، واتخذ عدداً من القرارات والتوجيهات ذات العلاقة بعمل الهيئة ومراكزها، وأكد أهمية مواصلة الجهود لتحقيق المهمات التي جاءت ضمن الخطة الإستراتيجية للهيئة.
يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي المرجع الوطني في التقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، وهي جهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتعنى بتعزيز مخرجات التعليم والتدريب والمساهمة في الاقتصاد والتنمية الوطنية، من خلال مسؤوليات محددة، وترتكز بشكل رئيس في بناء معايير المناهج وإجراء الاختبارات والتقويم والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتسجيل المؤهلات والجهات المانحة في التعليم والتدريب وإصدار الشهادات والرخص المهنية وفق ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر العيسى: «التقويم» سترفع جودة التعليم السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.