شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى: «التقويم» سترفع جودة التعليم السعودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد العيسى، أن الهيئة ستضع بصمتها في رفع جودة التعليم والتدريب بالمملكة.

ونوه خلال عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه العاشر، بجهود الأعضاء ودعمهم لأعمال المجلس ولمهمات الهيئة عموما، متطلعا لإنجازات تخدم المملكة وتحقق تطلعات القيادة المتمثلة في رؤية المملكة 2030.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المهمة كان من بينها مشروع ميزانية الهيئة للعام المالي القادم 2020، وأخرى تنظيمية وإداريه، واتخذ عدداً من القرارات والتوجيهات ذات العلاقة بعمل الهيئة ومراكزها، وأكد أهمية مواصلة الجهود لتحقيق المهمات التي جاءت ضمن الخطة الإستراتيجية للهيئة.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي المرجع الوطني في التقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، وهي جهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتعنى بتعزيز مخرجات التعليم والتدريب والمساهمة في الاقتصاد والتنمية الوطنية، من خلال مسؤوليات محددة، وترتكز بشكل رئيس في بناء معايير المناهج وإجراء الاختبارات والتقويم والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتسجيل المؤهلات والجهات المانحة في التعليم والتدريب وإصدار الشهادات والرخص المهنية وفق ذلك.