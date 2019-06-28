شكرا لقرائتكم خبر عن أفواج أمنية لدعم الأمن في المناطق الجبلية والأودية الوعرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22

دشن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن الدكتور فهد بن سعيد القحطاني، أمس، انطلاق دوريات الأفواج الأمنية في محافظة العارضة بمنطقة جازان.

‏وأكد اللواء فهد القحطاني، ‏أن مباشرة دوريات الأفواج الأمنية لمهماتها الأمنية في مساندة القطاعات الأمنية بمحافظة العارضة جاء امتداداً لحرص القيادة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأفاد بأن ذلك يأتي وفق الخطة المعتمدة من وزير الداخلية لتعزيز الجهود الأمنية بالمناطق الحدودية بقوات أمنية تختص بتنفيذ المهمات الأمنية في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة، وتتميز بالمعرفة التامة بتضاريس المنطقة والقدرة على الحركة السريعة بها، وذلك للمساندة في التصدي لنشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل غير المشروع عبر الحدود وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود‏....

وشدد اللواء القحطاني على أن مباشرة الوكالة لمهماتها في محافظة العارضة سيعزز من جهود حرس الحدود، وشرطة منطقة جازان، والإدارة العامة للمجاهدين ويتكامل معهم في التصدي لنشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل غير المشروع عبر حدود المملكة الجبلية مع اليمن الشقيق، وستساهم دوريات قوة الأفواج بالمحافظة في مراقبة المسالك والدروب الوعرة، وإقامة مراكز للضبط الأمني لمتابعة وضبط المهربين والمتسللين وسد أي ثغرة بالتنسيق مع حرس الحدود ومع القطاعات الأخرى بالداخل وفق ما يتوفر من معلومات في حينه.