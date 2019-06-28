شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشن مشاريع تنموية بـ 4 مليارات في حفر الباطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، أمس، مشاريع تنموية بقيمة 4 مليارات ريال بمحافظة حفر الباطن، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد؛ شملت تصريف مياه الأمطار، ودرء مخاطر السيول، واستكمال سفلتة الطرق، وإنشاء الحدائق العامة لزيادة الرقعة الخضراء، وتنفيذ البنية التحتية لمباني الكليات الجامعية وخدماتها، وتعزيز الشبكة الكهربائية، وشبكات المياه والصرف الصحي، وتدشين بعض مرافق الشؤون الصحية والمدارس التعليمية والمباني الحكومية وافتتاح منفذ الرقعي الجديد وعددا من مشاريع القطاع الخاص.

وكشف محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد، عن تدشين مشاريع نوعية في المستقبل القريب متمثلة في مشروع الطريق الدائري لوزارة النقل، ومشروع تطوير مطار حفر الباطن بالقيصومة ليصبح مطارا إقليميا، ووصولا إلى استكمال مشاريع شركة المياه الوطنية من شبكات وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي وتشغيل المدينة الصناعية، مشيراً إلى أن العمل يجري على دراسة مشروعي تطوير المنطقة المركزية ووادي فليج من قبل الأمانة وبالتنسيق مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية ومشروع المدينة الطبية، إضافة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي في المحافظة في جلب مشاريع الخدمات اللوجستية واعتمادها موقعا لوجستيا على خريطة هذا الوطن بالتنسيق مع المسؤولين في وزارة النقل.

Advertisements

من جانبه، التقى أمير الشرقية أهالي وأعيان محافظة حفرالباطن، ونوه بما توليه القيادة لكافة مناطق المملكة من اهتمام، لتشملها العملية التنموية وفق احتياج كل منطقة، وحزمة المشاريع التي تدشن اليوم قطرة في بحر المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة في كل أنحائها. كما دشن وحدة قسطرة وجراحة القلب، بمستشفى حفرالباطن المركزي، وبعد الافتتاح باشر الطاقم الطبي إجراء 3 عمليات بالوحدة لعلاج انسداد شرايين القلب بواسطة القسطرة القلبية، وهي الأولى من نوعها في المحافظة، تكللت جميعها بالنجاح. عقب ذلك افتتح مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية الذي يأتي ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها الخدمات الصحية في حفر الباطن بتكلفة إجمالية بلغت 2.500.000 ريال، فيما زار عدداً من المرضى مقدمًا باقات من الورود. وشملت المشاريع افتتاح مشروع السكن بمستشفى حفر الباطن المركزي بتكلفة بلغت 63.861.362 ريالاً لخدمة 720 نزيلا من منسوبي الصحة بالمحافظة بعد أن اكتملت جاهزيتها، وتوقيع مذكرة تفاهم بين صحة حفر الباطن مع مجمع المكان مول التجاري تخصص من خلالها مرفق صحي يشمل عدداً من العيادات العامة بمساحة تبلغ 174 متراً وتقدم خدماتها الصحية والتوعوية للمتسوقين.

وفي اتجاه آخر، دشن أمير الشرقية مشروع منفذ الرقعي الجديد، الرابط بين المملكة ودولة الكويت، مفيدا بأن تطوير المكان لا ينفصل عن تطوير الإنسان، وأن الدولة سخرت كل الإمكانات البشرية والمادية لتطوير كافة المرافق، وتعزيز الروابط الأخوية مع دول مجلس التعاون. وأكد أمير الشرقية أن مساهمة القطاع الخاص في مشاريع محافظة حفر الباطن التي تفوق 4 مليارات ريال، شكلت 12%، ويعد من المؤشرات الجيدة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030. وبلغت تكلفة المشروع مليارا و600 مليون ريال، وتحتضن المشروع مدينة الرقعي الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من المملكة، بالقرب من نقطة التقاء حدود المملكة مع كل من حدود دولة الكويت والجمهورية العراقية، وتبعد مدينة الرقعي حوالى مئة كم عن محافظة حفر الباطن.

من جهة أخرى، التقى أمير الشرقية رئيس مجلس إدارة نادي الباطن ناصر الهويدي وأعضاء المجلس، بمناسبة تزكية المجلس من الجمعية العمومية للنادي مؤخراً.