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محمد بن مسعود - الدمام - استنكرت مملكة البحرين الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارتها لدى جمهورية العراق الشقيقة من قِبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة.
وأوضحت وزارة خارجية مملكة البحرين وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين أنها استدعت سفيرها لدى العراق السفير صلاح علي المالكي للتشاور، مطالبةً الحكومة العراقية بتحمل المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ١٩٦١.
وكانت سفارة مملكة البحرين لدى العراق تعرضت في وقت سابق أمس إلى اعتداء من قِبل متظاهرين.
مملكة البحرين تستنكر الاعتداء على مبنى سفارتها بالعراقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-28
استنكرت مملكة البحرين الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارتها لدى جمهورية العراق الشقيقة من قِبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة.
وأوضحت وزارة خارجية مملكة البحرين وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين أنها استدعت سفيرها لدى العراق السفير صلاح علي المالكي للتشاور، مطالبةً الحكومة العراقية بتحمل المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ١٩٦١.
وكانت سفارة مملكة البحرين لدى العراق تعرضت في وقت سابق أمس إلى اعتداء من قِبل متظاهرين.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
02:23 AM
استنكرت مملكة البحرين الاعتداء المرفوض الذي استهدف مبنى سفارتها لدى جمهورية العراق الشقيقة من قِبل متظاهرين وأدى إلى أعمال تخريبية في مبنى السفارة.
وأوضحت وزارة خارجية مملكة البحرين وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين أنها استدعت سفيرها لدى العراق السفير صلاح علي المالكي للتشاور، مطالبةً الحكومة العراقية بتحمل المسؤولية التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية العراق وجميع العاملين فيهما، وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ١٩٦١.
وكانت سفارة مملكة البحرين لدى العراق تعرضت في وقت سابق أمس إلى اعتداء من قِبل متظاهرين.
، مملكة البحرين تستنكر الاعتداء على مبنى سفارتها بالعراق ،
المصدر : الخليج 365
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