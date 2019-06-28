، صورة.. اليابان تهدي ضيوف القمة حقائب استثنائية.. صُنعت من هذه المادة ،

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حقائب استثنائية ستقدمها اليابان لضيوفها من الشخصيات البارزة والصحفيين الذين يمثلون نحو 37 دولة تشارك في قمة العشرين التي ستنعقد في أوساكا كهدية تذكارية.
وتتفرد حقيبة "قمة العشرين" في كونها خالية تماماً من البلاستيك، فقد خيطت الحقيبة المصنوعة من قماش القطن على يد حرفيين بارزين من أوساكا، كما تحتوي أيضاً على أشياء وأغراض يومية خالية من البلاستيك، وتُظهر إحساساً يابانياً حقيقياً.
وسيكون موضوع النفايات البلاستيكية والحد منها، أحد أبرز المحاور المنتظر طرحها على طاولة زعماء القمة، لاتخاذ إجراءات حول النفايات البلاستيكية البحرية، حيث ستتخذ الدول المشاركة خطوات لمنع تدفق النفايات البلاستيكية في المحيط.
وقد حذر الصندوق العالمي للطبيعة من التزايد المستمر للنفايات البلاستيكية في البحر المتوسط، فقد الخليج 365 أن أعلن أن أكثر من نصف مليون طن من النفايات البلاستيكية تصل إلى البحر المتوسط سنويًا؛ وهو ما يعادل 33.8 ألف زجاجة بلاستيكية في الدقيقة.
صورة.. اليابان تهدي ضيوف القمة حقائب استثنائية.. صُنعت من هذه المادةياسر نجدي الخليج 365 2019-06-28
حقائب استثنائية ستقدمها اليابان لضيوفها من الشخصيات البارزة والصحفيين الذين يمثلون نحو 37 دولة تشارك في قمة العشرين التي ستنعقد في أوساكا كهدية تذكارية.
وتتفرد حقيبة "قمة العشرين" في كونها خالية تماماً من البلاستيك، فقد خيطت الحقيبة المصنوعة من قماش القطن على يد حرفيين بارزين من أوساكا، كما تحتوي أيضاً على أشياء وأغراض يومية خالية من البلاستيك، وتُظهر إحساساً يابانياً حقيقياً.
وسيكون موضوع النفايات البلاستيكية والحد منها، أحد أبرز المحاور المنتظر طرحها على طاولة زعماء القمة، لاتخاذ إجراءات حول النفايات البلاستيكية البحرية، حيث ستتخذ الدول المشاركة خطوات لمنع تدفق النفايات البلاستيكية في المحيط.
وقد حذر الصندوق العالمي للطبيعة من التزايد المستمر للنفايات البلاستيكية في البحر المتوسط، فقد الخليج 365 أن أعلن أن أكثر من نصف مليون طن من النفايات البلاستيكية تصل إلى البحر المتوسط سنويًا؛ وهو ما يعادل 33.8 ألف زجاجة بلاستيكية في الدقيقة.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
02:10 AM
كهدية تذكارية للشخصيات البارزة والصحفيين
حقائب استثنائية ستقدمها اليابان لضيوفها من الشخصيات البارزة والصحفيين الذين يمثلون نحو 37 دولة تشارك في قمة العشرين التي ستنعقد في أوساكا كهدية تذكارية.
وتتفرد حقيبة "قمة العشرين" في كونها خالية تماماً من البلاستيك، فقد خيطت الحقيبة المصنوعة من قماش القطن على يد حرفيين بارزين من أوساكا، كما تحتوي أيضاً على أشياء وأغراض يومية خالية من البلاستيك، وتُظهر إحساساً يابانياً حقيقياً.
وسيكون موضوع النفايات البلاستيكية والحد منها، أحد أبرز المحاور المنتظر طرحها على طاولة زعماء القمة، لاتخاذ إجراءات حول النفايات البلاستيكية البحرية، حيث ستتخذ الدول المشاركة خطوات لمنع تدفق النفايات البلاستيكية في المحيط.
وقد حذر الصندوق العالمي للطبيعة من التزايد المستمر للنفايات البلاستيكية في البحر المتوسط، فقد الخليج 365 أن أعلن أن أكثر من نصف مليون طن من النفايات البلاستيكية تصل إلى البحر المتوسط سنويًا؛ وهو ما يعادل 33.8 ألف زجاجة بلاستيكية في الدقيقة.
، صورة.. اليابان تهدي ضيوف القمة حقائب استثنائية.. صُنعت من هذه المادة ،
المصدر : الخليج 365
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