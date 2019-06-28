الأمير محمد بن سلمان يلتقي تيريزا ماي على هامش قمة العشرين

2019-06-28

الأمير محمد بن سلمان سيلتقي تيريزا ماي على هامش قمة العشرين

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن ماي ستجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم السبت لبحث ضرورة تهدئة الوضع في الخليج، وذلك بعد تفجر التوتر بسبب نزاع بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووي مع طهران.

وقالت المتحدثة الرسمية للصحفيين “ستستغلّ رئيسة الوزراء الفرصة لبحث قضايا إقليمية مهمة مع ولي العهد بما في ذلك ضرورة تهدئة التوتر في الخليج، وأن تدعم كل الأطراف عملية إنهاء الصراع في اليمن”.

كما أعلن الكرملين الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم 29 يونيو.

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وسيناقش بوتين مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زيارة بوتين المقررة إلى السعودية في أكتوبر.

كما من المقرر أن يجري بوتين كذلك محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب ما صرح به مساعد السياسة الخارجية يوري أوشاكوف للصحافيين.

وتشهد مدينة أوساكا اليابانية اليوم الجمعة، انطلاق قمة مجموعة العشرين بمشاركة المملكة العربية السعودية، والأرجنتين، وأستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، جمهورية كوريا، جمهورية جنوب إفريقيا، روسيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة أمريكا.

وتناقش القمة في هذا العام عدد من القضايا التي تهم العالم أبرزها تأثير التحولات المناخية، والاستثمار في البنية التحتية والهيكلة المالية الدولية والقضايا المتعلقة بالصحة والتوظيف والطاقة.