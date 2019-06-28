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بالفيديو.. مواطن يسقي الطيور في البرية بطريقة بسيطة
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر مواطن، مقطع فيديو يُوضّح من خلاله طريقة بسيطة لسقاية الطيور في البرية، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، خلال الأيام الحالية.
وأظهر مقطع فيديو، متابعات الخليج 365 وهو يقوم باستخدام قاعدة بلاستيكية، لها أطراف حتى لا يقع منها الماء، ويتم وضع فوهة ” قارورة ” المياه داخل الفتحة البلاستيكية، لتخرج المياه من القاعدة البلاستيكية.
وأوضح متابعات الخليج 365 أن هذه الطريقة مُخصّصة لكي يشرب الطيور الماء فقط، ولن تتمكّن الدابة من شرب المياه، مما سيوفر كمية وفيرة للطيور التي تبحث عن الماء.
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