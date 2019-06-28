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شاومي تُطلق قارئ كتب إلكترونية بشاشة عملاقة

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2019-06-28

شاومي تُطلق قارئ كتب إلكترونية بشاشة عملاقة

متابعات الخليج 365 - متابعة

أطلقت شركة شاومي قارئ الكتب الإلكترونية Moaan W7 الجديد، الذي يمتاز بشاشة كبيرة، من قياس 10.3 بوصة، مقابل 343 يورو.

وأوضحت الشركة الصينية أن التحكم في الشاشة لا يكون باللمس فقط، بل أيضاً بقلم يتيح كتابة ملحوظات ورسومات على الشاشة بخط اليد.

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ويُمكن تحويل الملاحظات إلى نصّ مطبوع بفضل خاصية التعرف الأوتوماتيكي على الخط اليدوي.

وتتمتّع الشاشة بدقة وضوح 1404×1872 بيكسل، مع ذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت، وذاكرة عشوائية سعة 2 غيغابايت. ولم تذكر شاومي أية معلومات حول المعالج، الذي ينبض بداخل الجهاز، لكنها أفادت بأنه يعتمد على نظام التشغيل أندرويد 8.1.

وأشارت شاومي إلى أن البطارية سعة 3800 مللي أمبير يمكن شحنها عبر منفذ USB-C المدمج. ويتم نقل البيانات بشكل اختياري أيضاً عبر منفذ USB أو تقنية البلوتوث وكذلك عبر شبكة WLAN اللاسلكية.





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