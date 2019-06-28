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الإمارات: اقتحام سفارة البحرين ببغداد مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استنكارها الشديد لاقتحام سفارة مملكة البحرين في العاصمة العراقية بغداد في مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية التي تحكم وتنظم علاقات العمل الدبلوماسي بين الدول.
وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها اليوم: “إن دولة الإمارات إذ تستنكر هذا الانتهاك السافر فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى القيام بمسؤولياتها تجاه المحافظة على الالتزامات الدولية الواضحة بموجب المعاهدات الدولية التي تضمن أمن العمل الدبلوماسي، مشددةً على ضرورة صون مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية لها التزاما بالقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.
وأكّد البيان وقوف دولة الإمارات التام مع مملكة البحرين في مواجهة أي تهديد يمسّ أمنها وأمن بعثاتها الدبلوماسية، مستنكرة عملية التحشيد التي تقوم بها بعض الجهات تجاه البحرين، معربةً عن قلقها إزاء أمن مقار البعثات الدبلوماسية في العراق الشقيق.
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