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طقس الجمعة.. موجة حارة ورياح نشطة في 5 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة أن يستمرّ الطقس حاراً إلى شديد الحرارة مصحوباً برياح تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية، على المنطقة الشرقية، والرياض، والقصيم والحدود الشمالية والمدينة المنورة.
كما يُتوقع، حسبما أعلنت الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً، وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.
وفيما يخُصّ حركة الرياح السطحية، أورد التقرير أنها غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية، بسرعة 12- 34 كلم/ساعة.
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