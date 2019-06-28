2019-06-28

رئيس الوزراء الياباني: نسعي لإيجاد أرضية مشتركة بين الدول المشاركة في قمة العشرين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن عزمه السعي لإيجاد إلى أرضية مشتركة بين الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين G20.

جاء ذلك في حديث آبي للصحفيين في العاصمة اليابانية، طوكيو مساء أمس الخميس قبيل مغادرته إلى أوساكا حيث ستنعقد القمة يومي الجمعة والسبت.

يُذكر أن مدينة أوساكا اليابانية تستضيف خلال يومي 28 و29 من يونيو الجاري قمة مجموعة العشرين بمشاركة المملكة العربية السعودية، والأرجنتين، وأستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، جمهورية كوريا، جمهورية جنوب إفريقيا، روسيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة أمريكا.

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وتناقش القمة في هذا العام عددًا من القضايا التي تهمّ العالم أبرزها تأثير التحولات المناخية، والاستثمار في البنية التحتية والهيكلة المالية الدولية.

ونشر الموقع الرسمي للقمة أن الحكومة اليابانية عازمة للقيام بدور قيادي قوي في دفع المناقشات نحو حل القضايا العديدة التي تواجه المجتمع الدولي الآن.

ولفت الموقع إلى أن قمة مجموعة العشرين تمثل فرصة مثالية للناس من جميع أنحاء العالم لرؤية تجارب الدول الناجحة ومن ضمنها اليابان والتي حققت طفرة اقتصادية كبري على مدار العقود الماضية.

يُذكر أن مجموعة 20 تأسست سنة 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينات. يمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم وأيضًا يمثل أكثر من 90% من الناتج العالمي الخام.

تهدف مجموعة العشرين إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة هامة بغية نقاش قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي.