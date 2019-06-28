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البحرين تستدعي سفيرها ببغداد ردًا على اقتحام السفارة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، مساء اليوم الخميس، استدعاء سفيرها من بغداد بعد الاعتداء على البحرينية من قبل بعض المتظاهرين.
وحمّلت الخارجية البحرينية في بيان لها، الحكومة العراقية المسؤولية عن حماية سفارة وقنصلية البحرين في بغداد.
يُذكر أن عددًا من المتظاهرين اقتحموا مساء الخميس السفارة البحرينية في العاصمة العراقية بغداد، ورفعوا لافتات مناهضة لورشة البحرين بشأن القضية الفلسطينية.
وقام عدد من المتظاهرين بتحطيم أبواب وزجاج السفارة، كما قاموا بإنزال العلم البحريني ووضع العلم الفلسطيني بدلًا منه.
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