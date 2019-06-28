المزيني يعقد ورش عمل لتطوير الاتحاد الرياضي للجامعات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) يعقد الأستاذ الدكتور خالد بن صالح المزيني رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات يعقد الأستاذ الدكتور خالد بن صالح المزيني رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية سلسلة من ورش العمل بدأت يومي الأحد والاثنين الماضيين في مقر وزارة التعليم، وستستمر لدراسة و تقييم وتحليل الوضع الراهن للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية وتحديد الفجوة بين الوضع الحالي وأفضل الممارسات الدولية، وذلك بغرض إعداد خطة تنفيذية شاملة لتطوير الاتحاد على وجه الخصوص والرياضة الجامعية بشكل عام للوصول إلى مستوى الطموح المتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في الرياضة الجامعية في ظل دعم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ و النائب للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي. وأكد الدكتور المزيني، أن الرياضة الجامعية هي بيئة خصبة لتوسيع مشاركة شبابنا في النشاط البدني والرياضي وتحقيق الأهداف المتعلقة بذلك في رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠.



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