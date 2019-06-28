محمد بن مسعود - الدمام - "العجيري" قاضياً بالمحكمة الجزائية بخميس مشيط صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-28 أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتعيين فضيلة الشيخ عبدالإله بن عبدالله العجيري قاضياً بالمحكمة الجزائية بخميس مشيط حيث كان يعمل ملازماً قضائياً بأبها. 28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 01:33 AM Advertisements أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتعيين فضيلة الشيخ عبدالإله بن عبدالله العجيري قاضياً بالمحكمة الجزائية بخميس مشيط حيث كان يعمل ملازماً قضائياً بأبها. ، "العجيري" قاضياً بالمحكمة الجزائية بخميس مشيط ،

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