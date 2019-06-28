، أمم إفريقيا: الجزائر تتأهل لدور ثمن النهائي بعد تخطي عقبة السنغال ،

محمد بن مسعود - الدمام - حجز منتخب الجزائر مقعده في دور ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليًا في مصر بعدما تغلب على نظيره السنغالي بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

وسجل هدف الانتصار الوحيد يوسف البلايلي لاعب الترجي الرياضي التونسي في الدقيقة 49 من زمن اللقاء.

بهذا الفوز رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ليلتحق بمنتخبي مصر ونيجيريا إلى الدور المقبل بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات فيما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وأنعش منتخب كينيا آماله في الصعود للدور الثاني بعد الفوز على منتخب تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن المجموعة ذاتها.

رفع المنتخب الكيني رصيده إلى 3 نقاط بالمركز الثالث وبفارق المواجهات المباشرة مع السنغال (الوصيف) فيما يحتل منتخب تنزانيا المركز الأخير بصفر من النقاط.

وفي منافسات المجموعة الثانية بات منتخب مدغشقر على مشارف التأهل لدور ثمن النهائي إثر فوزه التاريخي على نظيره منتخب بوروندي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي احتضنته مدينة الإسكندرية حيث يكفيها التعادل في مباراتها الأخيرة أمام نيجيريا لمرافقة الأخيرة إلى الدور المقبل باعتبارها وصيفة للمجموعة.

وتدين مدغشقر بفوزها الأول في مشاركتها الأولى في النهائيات القارية إلى اللاعب ماركو إيلايماهاريترا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 76.