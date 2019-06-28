محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي توقيع مخالصة مع اللاعب أحمد عسيري وبذلك تنتهي مهمة اللاعب مع الفريق بعد 9 سنوات قضاها في صفوف الفريق. ووفقاً لما ذكره النادي على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" :" قدم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي الشكر للاعب أحمد عسيري على ما قدمه لخدمة نادي الاتحاد خلال السنوات الماضية بعد انتهاء علاقته التعاقدية مع النادي إثر المخالصة المالية التي تم توقيعها مساء اليوم". الاتحاد يوقع مخالصة مع أحمد عسيري صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-28 أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي توقيع مخالصة مع اللاعب أحمد عسيري وبذلك تنتهي مهمة اللاعب مع الفريق بعد 9 سنوات قضاها في صفوف الفريق. ووفقاً لما ذكره النادي على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" :" قدم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي الشكر للاعب أحمد عسيري على ما قدمه لخدمة نادي الاتحاد خلال السنوات الماضية بعد انتهاء علاقته التعاقدية مع النادي إثر المخالصة المالية التي تم توقيعها مساء اليوم". 28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 Advertisements 12:54 AM اخر تعديل 28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 01:08 AM أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي توقيع مخالصة مع اللاعب أحمد عسيري وبذلك تنتهي مهمة اللاعب مع الفريق بعد 9 سنوات قضاها في صفوف الفريق. ووفقاً لما ذكره النادي على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" :" قدم مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي الشكر للاعب أحمد عسيري على ما قدمه لخدمة نادي الاتحاد خلال السنوات الماضية بعد انتهاء علاقته التعاقدية مع النادي إثر المخالصة المالية التي تم توقيعها مساء اليوم". ، الاتحاد يوقع مخالصة مع أحمد عسيري ،

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