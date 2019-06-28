، أسرة مفقود الحوية "توفيق" المتوفى قتلاً تتسلم جثته ،

محمد بن مسعود - الدمام - الصلاة عليه ودفنه بعد "جمعة اليوم"

تسلمت أسرة مفقود الحوية "توفيق بن سلمان سفر العالي العتيبي" المتوفى مقتولاً جثته اليوم من الجهات الأمنية بالطائف، بعد أن أنهت إجراءاتها ضمن مجريات التحقيق.

وتقرر إقامة الصلاة على مفقود الحوية المتوفى "توفيق العتيبي" - رحمه الله- بعد صلاة الجمعة اليوم، في مسجد الدعوة بالحوية، والدفن في مقبرة مثملة شمالي الطائف، وسيُقام العزاء في استراحة اللؤلؤ بالحوية مقابل قصر سلطانة ، كما يتقبل العزاء على جوال ٠٥٠٨٨٩٦٥٠١/ ٠٥٠٣٢٦٤٧١١

وكان مفقود الحوية المتوفى "توفيق" قد خرج من منزل أسرته فجر يوم الخميس من الأسبوع الماضي، ولم يعد بعدها فأعلنت أسرته عن اختفائه، فيما عثرت الجهات الأمنية ممثلةً بالبحث الجنائي بشرطة الطائف على مركبته خلف مبنى بلدية السيل الصغير وحولها آثار عراك وسحب ودماء، وبعد البحث والمتابعة تم التوصل للجاني وضبطه، ودلَ عن مكان جثته، وبعد سبعة أيام من البحث تم العثور عليها في منطقة صحراوية بمحافظة مهد الذهب.