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محمد بن مسعود - الدمام - حصل عبدالله المالكي من مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة على درجة الدكتوراه في إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات من جامعه بوترا الماليزية، كأول طبيب يحصل على المؤهل على مستوى العاصمة المقدسة.
وتعد جامعة بوترا من أقوى الجامعات على مستوى العالم حيث إنها من ضمن أفضل ١٥٠ جامعة عالمياً.
"المالكي" يحصد الدكتوراه في إدارة المستشفيات من جامعة ماليزيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-28
حصل عبدالله المالكي من مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة على درجة الدكتوراه في إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات من جامعه بوترا الماليزية، كأول طبيب يحصل على المؤهل على مستوى العاصمة المقدسة.
وتعد جامعة بوترا من أقوى الجامعات على مستوى العالم حيث إنها من ضمن أفضل ١٥٠ جامعة عالمياً.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
12:14 AM
حصل عبدالله المالكي من مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة على درجة الدكتوراه في إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات من جامعه بوترا الماليزية، كأول طبيب يحصل على المؤهل على مستوى العاصمة المقدسة.
وتعد جامعة بوترا من أقوى الجامعات على مستوى العالم حيث إنها من ضمن أفضل ١٥٠ جامعة عالمياً.
، "المالكي" يحصد الدكتوراه في إدارة المستشفيات من جامعة ماليزية ،
المصدر : الخليج 365
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