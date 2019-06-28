الإسكان: 15 مشروعًا لمستفيدي «سكني» في الدمام والخبر والقطيف

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الخميس، عن توفير 15 مشروعًا بنماذج وتصاميم متنوعة، لمستفيدي «سكني»، وذلك في الدمام والخبر والقطيف، بأسعار تتراوح بين 250 ألف ريال حتى 750 ألف ريال.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: لأهالينا مستفيدي «سكني» في (الدمام ـ الخبر ـ القطيف) وفرنا لكم حتى الآن 15 مشروعًا، بنماذج وتصاميم متنوعة، وأسعار تتراوح بين 250 ألفًا حتى 750 ألف ريال.

وأرفقت الوزارة بيانها بفيديو توضيحي، جاء فيه: وين ما كانت بمدينة الدمام.. احجز الوحدة السكنية المناسبة بأسعار منافسة تتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال، موضحة أن أسعار الوحدات في مشروع إسكان الدمام(سدين) بالمنطقة الشرقية، تبدأ من 510 آلاف ريال، لافتة إلى أن مجموع الوحدات المتاحة يصل إلى 997 وحدة، فيما تصل مساحة المشروع الكلية مليون و452 ألف و560 مترًا مربعًا.

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وأضافت الوزارة، أنه بالنسبة لإسكان الخبر(المنطقة الشرقية)، فإن الأسعار تبدأ من 460 ألف ريال، وأن مساحة المشروع الإجمالية تصل إلى 7 آلاف و268 مترًا مربعًا، والقسط الشهري يبدأ من 1534 ريالًا، فيما أوضحت الوزارة أن إسكان الدمام (تلال الدمام) يبدأ من 739 ألفًا و102 ريال، وأن القسط الشهري يبدأ من ألفين و464 ريالًا.

وبالنسبة لإسكان القطيف (القطيف البدراني) بالمنطقة الشرقية، قالت الوزارة إن سعر الوحدة يبدأ من 410 آلاف و753 ريالًا، وأن مساحة المشروع الكلية تصل إلى 85 ألف متر مربع، وأن القسط الشهري يبدأ من ألف و369 ريالًا.

ووجهت الوزارة، الراغبين في الاطلاع على تفاصيل المشروعات، واختيار الوحدة السكنية المناسبة عبر الرابط اضغط هنا