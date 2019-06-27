السعودية اليوم / اختتام مسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة بالمنطقة الشرقية



الدمام 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واس

اختتمت اليوم، مسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة المقامة بجزيرة المرجان في كورنيش مدينة الدمام، بحضور نائب مدير عام حرس الحدود اللواء الركن بدر بن حمدي الجابري.

وأوضح نائب مدير عام حرس الحدود اللواء الركن بدر بن حمدي الجابري في كلمته بالحفل الذي أقيم بهذه المناسبة أن تنظيم هذه البطولات يهدف إلى بث روح التنافس الرياضي بين الفرق المشاركة بما يساهم في تنمية مهارات رجال حرس الحدود وقدراتهم البدنية، والمحافظة على المستويات العالية للياقتهم البدنية، والمساهمة الفعّالة والبناءة في الارتقاء بالرياضات البحرية على كافة المستويات، وذلك في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ، ودعم واهتمام معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي.

كما أشاد مدير إدارة الشؤون

وقد أُقيم على هامش المسابقة معرض مصاحب للتوعية بالسلامة البحرية بمشاركة اللجنة النسائية، لمنسوبي حرس الحدود المشاركين، وكذلك زوار جزيرة المرجان وحضور منافسات المسابقة من المواطنين والمقيمين .

كما شاهد المشاركون في الحفل عرضًا مرئيًا قصيرًا عن المراحل التي مرت فيها مسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة، واستعراض للوسائط البحرية والقوارب الشراعية.

وفي ختام الحفل تم تسليم علم البطولة للقيادة المنظمة للمسابقة في العام المقبل قيادة حرس الحدود بمنطقة عسير ، وإعلان نتائج البطولة التي شارك فيها (103) لاعبين يمثلون ثمان فرق من مناطق حرس الحدود وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وتبوك والشرقية ونجران وجازان وأكاديمية الأمير محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، وجرى تسليم درع البطولة وجوائز الفرق الحاصلة على المراكز الأول من قبل راعي الحفل .

وقد جاءت النتائج النهائية وفق التالي:

أولًا : حصل على كأس المركز الأول والميداليات الذهبية في سباق القوارب الشراعية (فردي شراع ليزر) اللاعب ناصر العامري من أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، وجاء في المركز الثاني اللاعب خالد مهدي آل شلعان من منطقة عسير، وحصل على المركز الثالث اللاعب خالد عبد الله حمزة من المنطقة الشرقية.

ثانيًا : حصل على كأس المركز الأول والميداليات الذهبية في سباق القوارب الشراعية (زوجي باهيا) اللاعبان محمد وعلي أحمد أبو راسين من منطقة جازان، وجاء في المركز الثاني اللاعبان خالد عبد الله الحمزة وعمر أحمد محمد حسيني من المنطقة الشرقية، وحصل على كأس المركز الثالث اللاعبان سالم الزبيدي وناصر العامري من أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية.

ثالثًا: حقق كأس المركز الأول والميداليات الذهبية في سباق التجديف الفردي الكياك اللاعب حسن النبهان من أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، وحصل اللاعب بندر المهداوي من منطقة مكة المكرمة على كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، وحل اللاعب صقر جابر أحمد قميري من المنطقة الشرقية على كأس المركز الثالث والميداليات البرونزية.

رابعًا: حصل اللاعبان رائد غندورة وإبراهيم الراشدي من أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية على كأس المركز الأول والميداليات الذهبية في سباق التجديف الزوجي الكياك، وحصل اللاعبان محمد أحمد عسول وسالم أحمد آل شيبان من منطقة نجران على كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، وحل اللاعبان حسن الراشدي وحسن العتيبي من منطقة مكة المكرمة على كأس المركز الثالث والميداليات البرونزية.

خامسًا: حقق كأس المركز الأول والميداليات الذهبية في سباق التجديف الرباعي فريق أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، وجاء في المركز الثاني فريق منطقة المدينة المنورة، وحل فريق منطقة جازان في المركز الثالث.

سادسًا: حصل فريق منطقة عسير على كأس المركز الأول والميداليات الذهبية في مسابقة الغوص، وجاء فريق أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية في المركز الثاني، وحصل على المركز الثالث فريق المنطقة الشرقية.

وبذلك حصل فريق أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية على كأس معالي المدير العام لحرس الحدود بحصوله على المركز الأول في الترتيب العام للبطولة.

كما تم تكريم الحكام والمدربين: رضا حسين غرابة ومحمد عبد الله العتيبي و ناصر عبد الرحمن العاثمي ومعتوق توفق العلوي وكمال حسن محمد، بالإضافة إلى بعض الجهات التي أسهمت وشاركت في تنظيم البطولة.

// انتهى //

00:18ت م

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الدمام 24 شوال 1440 هـ الموافق 27 يونيو 2019 م واساختتمت اليوم، مسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة المقامة بجزيرة المرجان في كورنيش مدينة الدمام، بحضور نائب مدير عام حرس الحدود اللواء الركن بدر بن حمدي الجابري.وأوضح نائب مدير عام حرس الحدود اللواء الركن بدر بن حمدي الجابري في كلمته بالحفل الذي أقيم بهذه المناسبة أن تنظيم هذه البطولات يهدف إلى بث روح التنافس الرياضي بين الفرق المشاركة بما يساهم في تنمية مهارات رجال حرس الحدود وقدراتهم البدنية، والمحافظة على المستويات العالية للياقتهم البدنية، والمساهمة الفعّالة والبناءة في الارتقاء بالرياضات البحرية على كافة المستويات، وذلك في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ، ودعم واهتمام معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي.كما أشاد مدير إدارة الشؤون الرياضية العقيد متعب بن سعدي الغبيوي بمستوى الأداء والمنافسة بين المشاركين في المسابقة مما أسهم بنجاحها وتحقيق أهدافها مثمنًا للجميع روح التعاون المشترك والجهود المبذولة في إنجاحها وإظهارها بالشكل المشرف.وقد أُقيم على هامش المسابقة معرض مصاحب للتوعية بالسلامة البحرية بمشاركة اللجنة النسائية، لمنسوبي حرس الحدود المشاركين، وكذلك زوار جزيرة المرجان وحضور منافسات المسابقة من المواطنين والمقيمين .كما شاهد المشاركون في الحفل عرضًا مرئيًا قصيرًا عن المراحل التي مرت فيها مسابقة حرس الحدود للألعاب البحرية الثالثة، واستعراض للوسائط البحرية والقوارب الشراعية.وفي ختام الحفل تم تسليم علم البطولة للقيادة المنظمة للمسابقة في العام المقبل قيادة حرس الحدود بمنطقة عسير ، وإعلان نتائج البطولة التي شارك فيها (103) لاعبين يمثلون ثمان فرق من مناطق حرس الحدود وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وتبوك والشرقية ونجران وجازان وأكاديمية الأمير محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، وجرى تسليم درع البطولة وجوائز الفرق الحاصلة على المراكز الأول من قبل راعي الحفل .وقد جاءت النتائج النهائية وفق التالي:أولًا : حصل على كأس المركز الأول والميداليات الذهبية في سباق القوارب الشراعية (فردي شراع ليزر) اللاعب ناصر العامري من أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، وجاء في المركز الثاني اللاعب خالد مهدي آل شلعان من منطقة عسير، وحصل على المركز الثالث اللاعب خالد عبد الله حمزة من المنطقة الشرقية.ثانيًا : حصل على كأس المركز الأول والميداليات الذهبية في سباق القوارب الشراعية (زوجي باهيا) اللاعبان محمد وعلي أحمد أبو راسين من منطقة جازان، وجاء في المركز الثاني اللاعبان خالد عبد الله الحمزة وعمر أحمد محمد حسيني من المنطقة الشرقية، وحصل على كأس المركز الثالث اللاعبان سالم الزبيدي وناصر العامري من أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية.ثالثًا: حقق كأس المركز الأول والميداليات الذهبية في سباق التجديف الفردي الكياك اللاعب حسن النبهان من أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، وحصل اللاعب بندر المهداوي من منطقة مكة المكرمة على كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، وحل اللاعب صقر جابر أحمد قميري من المنطقة الشرقية على كأس المركز الثالث والميداليات البرونزية.رابعًا: حصل اللاعبان رائد غندورة وإبراهيم الراشدي من أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية على كأس المركز الأول والميداليات الذهبية في سباق التجديف الزوجي الكياك، وحصل اللاعبان محمد أحمد عسول وسالم أحمد آل شيبان من منطقة نجران على كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، وحل اللاعبان حسن الراشدي وحسن العتيبي من منطقة مكة المكرمة على كأس المركز الثالث والميداليات البرونزية.خامسًا: حقق كأس المركز الأول والميداليات الذهبية في سباق التجديف الرباعي فريق أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، وجاء في المركز الثاني فريق منطقة المدينة المنورة، وحل فريق منطقة جازان في المركز الثالث.سادسًا: حصل فريق منطقة عسير على كأس المركز الأول والميداليات الذهبية في مسابقة الغوص، وجاء فريق أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية في المركز الثاني، وحصل على المركز الثالث فريق المنطقة الشرقية.وبذلك حصل فريق أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية على كأس معالي المدير العام لحرس الحدود بحصوله على المركز الأول في الترتيب العام للبطولة.كما تم تكريم الحكام والمدربين: رضا حسين غرابة ومحمد عبد الله العتيبي و ناصر عبد الرحمن العاثمي ومعتوق توفق العلوي وكمال حسن محمد، بالإضافة إلى بعض الجهات التي أسهمت وشاركت في تنظيم البطولة.// انتهى //00:18ت م0285

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