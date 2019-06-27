السعودية | مبادرة طريق مكة تعقد ورشة عمل لمناقشة النموذج التشغيلي لخدمة 225 ألف حاج في مطارات خمس دول

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مبادرة طريق مكة تعقد ورشة عمل لمناقشة النموذج التشغيلي لخدمة 225 ألف حاج في مطارات خمس دول والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس
أقامت اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنفيذها اليوم في جدة ورشة عمل برئاسة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى.
واستعرضت الورشة الأنموذج التشغيلي للمبادرة التي يتم تنفيذها خلال موسم حج هذا العام 1440هـ لخدمة أكثر من 225 ألف حاج في مطارات: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش وتونس، والوقوف على جاهزية تنفيذ الإجراءات المكملة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.
يذكر أن المبادرة تهدف للارتقاء بخدمات الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج وذلك من خلال إنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة في مطارات الدول التي يغادر منها الحجاج بالدول التي انضمت للمبادرة الأمر الذي سيمكن الحجاج المستفيدين من تجاوز تلك الإجراءات عند وصولهم إلى المملكة، ويتيح لهم الانتقال مباشرة إلى الحافلات التي تكون بانتظارهم لتقلهم إلى أماكن إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما تتولى الجهات الخدمية استلام أمتعة الحجاج المستفيدين من المبادرة، ونقلها إليهم في الدور السكنية.
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